Honderden auto's gestolen in eerste helft 2019: bekijk hier hoeveel in jouw buurt

NOORD-HOLLAND - 851 auto’s zijn er in de eerste helft van 2019 gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Zij publiceerden vanochtend een lijst met de meest recente cijfers van voertuigdiefstal, waaronder auto’s, bromfietsen, aanhangers, et cetera.

Naast 851 auto’s werden er 1.803 bromfietsen in de provincie buitgemaakt. Motorfietsen waren ook een gewild item bij dieven. Daarvan verdwenen er 309 uit de straat. Let wel, alle getallen zijn een schatting. Niet iedere gemeente in Noord-Holland heeft exacte cijfers over auto-, bromfiets- en/of motorfietsdiefstallen.

Lees ook: Aantal autodiefstallen fors gedaald

De meeste auto’s werden gestolen in Amsterdam, namelijk 515 in de periode januari tot en met juni. Het minst aantal autodiefstallen vond plaats in zowel Heiloo als Beemster. Daar staat de teller op één na zes maanden tijd.

Kijk hier voor exacte cijfers over de verschillende regiopagina's: Zaanstreek-Waterland, Noordkop, 't Gooi, Amsterdam, regio Alkmaar, regio Haarlem, regio Haarlemmermeer, West-Friesland, IJmond.

Met name auto's van nog geen drie jaar oud zijn populair onder dieven. In een jaar tijd zijn er twaalf procent meer van deze voertuigen gestolen. De Volkswagen-modellen Golf en Polo blijven de meest gewilde auto's.

Het aantal diefstallen van voertuigen is over het algemeen licht gedaald. Alleen brom- en snorfietsen werden vaker gestolen dan vorig jaar.

Kijk hier naar hoeveel voertuigen er uit jouw gemeente in handen vielen van dieven.