Jongen zonder geld bedreigt taxichauffeur met vuurwapen na urenlange rit

AMSTERDAM - Een taxichauffeur is vrijdagmiddag in Amsterdam door een 17-jarige klant bedreigd met een vuurwapen. Toen de chauffeur zijn klant na een rit met meerdere tussenstops in Amsterdam-West afzette, bekende de passagier geen geld bij zich te hebben en haalde een pistool tevoorschijn.

Rond 14.00 uur kreeg de taxichauffeur het verzoek een klant op te halen in Zaanstad. Op verzoek van de jongen maakte de taxichauffeur enkele tussenstops in Amsterdam, om na een paar uur - wederom op verzoek van de klant - naar Amsterdam-West te rijden.

Op het laatste adres aangekomen bleek dat de jongen helemaal geen geld bij zich had. In plaats van zijn portemonnee haalde hij een vuurwapen tevoorschijn, richtte dat op de taxichauffeur en ging er vandoor.

Woning binnengevallen

De taxichauffeur sloeg alarm bij de politie, die de verdachte op basis van camerabeelden herkende. Nog dezelfde dag viel de politie een woning binnen, waarbij het gebruikte vuurwapen, een taser, vals geld en meerdere wikkels met vermoedelijk harddrugs werden aangetroffen.

De 17-jarige verdachte uit Amsterdam is aangehouden en zit vast.