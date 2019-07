'Levensgevaarlijke' rage: jongeren Uithoorn beklimmen dak van oude chemische fabriek

UITHOORN - De politie waarschuwt over een nieuwe rage onder de jongeren in Uithoorn. De jeugd dringt het oude Cindu-gebouw binnen en loopt naar het dak, om daar een foto te maken. Alles voor sociale media, maar volgens agenten wel levensgevaarlijk; het dak is niet met hekken omheind.

In het bericht dat op Facebook verscheen schrijft de politie dat zij gisteravond nog vier jongeren uit de oude fabriek hebben gehaald. Zij kregen allemaal een bekeuring van 95 euro. Hun ouders moesten hen ophalen van het politiebureau.

Om te voorkomen dat kinderen niet meer het gebouw binnendringen, met de kans van het dak te vallen, vraagt de politie aan ouders om met hun kroost in gesprek te gaan.

Cindu

Het pand is onderdeel van een oude, chemische fabriek, die in 2010 na 98 jaar dienst zijn deuren sloot. Op 8 juli 1992 was er een grote explosie in de fabriek. Drie brandweerlieden kwamen om het leven en er vielen tientallen gewonden.

Het pand staat sinds 2010 leeg. Op Facebook reageren sommigen mensen dan ook verbaasd: waarom is het pand nog niet gesloopt? Volgens sommigen staat het pand 'te verpauperen' en zou slopen het enige zijn wat de dak-acties kan stoppen.