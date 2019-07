Ouders vermoorde Nick willen 100.000 handtekeningen: "Daders worden beschermd"

ASSENDELFT - De ouders van de in 2017 vermoorde Nick Bood (16) uit Assendelft startten een paar dagen geleden een petitie, samen met de ouders van de eveneens omgebrachte Savannah en Romy. Ze willen hogere straffen binnen het jeugdrecht. De petitie werd massaal ondertekend. "Dit hadden we nooit kunnen bedenken", aldus Karin Veldt, de moeder van Nick Bood.

60.867 Nederlanders hebben de petitie ondertekend. En dat in slechts twee dagen tijd.

Nick stierf in 2017; hij werd neergestoken in het centrum van Zaandam. De tiener van zestien die schuldig werd bevonden aan deze daad kreeg de maximale straf opgelegd: één jaar cel en jeugd-tbs voor doodslag. Hij zou Nick hebben omgebracht vanwege een drugsschuld, al bleef hij altijd ontkennen en ging in hoger beroep.

Lees ook: Jaar cel en jeugd-tbs voor hoofdverdachte in zaak Nick Bood

"De daders worden beschermd en wij voelen ons achtergesteld", zegt Kees Brockhoff, de stiefvader van Nick. Hij vindt zichzelf normaal een rustige gozer, maar weet niet hoe hij reageert als hij wordt geconfronteerd met de betrokkenen. "Als ik een keer in Zaandam kom, is er een grott risico dat ik ze tegenkom. Ik sta dan niet voor mezelf in."

Lees ook: Herdenkingssteen voor doodgestoken Nick Bood: "De pijn wordt alleen maar erger"

Bekijk hier het interview met NH Nieuws.

Tekst loopt door onder de video.

Hoogleraren zeiden deze week tegen de NOS geen voorstander te zijn van zwaardere straffen, onder meer omdat die schuldige kinderen een tweede kans verdienen. Karin en Kees denken dat de geleerden te ver van de realiteit staan.

En nu?

Alle ouders hopen 100.000 petitie-handtekeningen op te halen, om die aan te bieden aan de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.