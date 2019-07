Granaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Amsterdamse grachten

AMSTERDAM - In het water bij de Oudezijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam is een explosief gevonden. De straat is daarom afgezet. "Een stukje omrijden graag!", schrijft de politie.

Magneetvissers deden de opvallende vondst aan het begin van de avond. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 8.8 Duitse granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat het explosief laten ontploffen.