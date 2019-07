Amsterdam kondigt extra maatregelen aan tegen overbelasting bruggen en kademuren

AMSTERDAM - Veel bruggen en kademuren in Amsterdam zijn aan vervanging toe en worden daarom de komende jaren gerenoveerd. Maar de situatie blijkt nu zo dringend, dat de gemeente extra maatregelen aankondigt om erger te voorkomen en overbelasting ook op korte termijn tegen te gaan.

"Amsterdam staat voor een enorme opgave", geeft verantwoordelijk wethouder Dijksma aan. "De bruggen en kademuren zijn niet gebouwd voor de huidige belasting, dus nemen we ook maatregelen om de belasting door zwaar verkeer verder terug te dringen."

Om schade te voorkomen, wordt er nieuw beleid ontwikkeld. Zo is de gemeente van plan om de regelgeving omtrent ontheffingen aan te scherpen en om meer te gaan handhaven.

Stoplichtsysteem

Het ingestelde Actieplan Bruggen en Kademuren moet daarnaast inzicht geven in de omvang van de problemen. Daarom zijn er 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren in kaart gebracht. Deze zijn ingedeeld in drie risico-categorieën: groen, oranje en rood. Hiermee moet de kans dat er een onveilige situatie ontstaat, worden aangegeven.

Van dat aantal blijken 100 bruggen en 65 kilometer aan kademuren aan de wettelijke eisen te voldoen. Die zullen dus in de categorie 'groen' vallen. Aan de overige 750 bruggen en 135 kilometer zijn risico's verbonden. Daarin zit nog wel verschil: soms is er vooral nog meer onderzoek nodig naar de gevaren ('oranje'), in andere gevallen is er sprake van een acuut risico (categorie 'rood').

Eind 2019 moeten de maatregelen tegen overbelasting verder zijn uitgewerkt.