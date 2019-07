Live Aid-lokaal zamelt 26.000 euro in voor Ethiopië

HEEMSKERK - Een benefietconcert voor Ethiopië dat zaterdag in Heemskerk werd gehouden, heeft bijna 26.000 euro opgeleverd. "Een fantastisch resultaat", zegt initiatiefnemer Marcel Korver.

Op de Vlaskamp, een park in de wijk Broekpolder, traden tot middernacht zes bands op die sets naspeelden van het echte Live Aid 34 jaar geleden. Ook werden de hele middag en avond beelden vertoond van het legendarische benefietconcert waarmee organisator Bob Geldoof destijds 155 miljoen pond ophaalde voor Ethiopië.

Het geld dat is opgehaald, gaat naar de stichting 'DEM steunt Etheopië.' Korver: "Helaas is de situatie daar zo dat het nog steeds nodig is geld te geven. Ik vind het mooi dat de mensen hier over grenzen heen kunnen kijken en massaal hebben gedoneerd."

Nog maar net bijgekomen van het feest, denkt Korver stiekem aan een tweede editie. "Misschien kunnen we elk jaar een festival houden dat we koppelen aan een iconisch concert. Zover zijn we nog niet, maar deze eerste keer heeft me wel energie gegeven. De sfeer was geweldig. Ik heb echt het gevoel dat het een verbindend evenement is geweest."