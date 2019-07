Klokken Rijper carillon terug in de kerktoren: "Een groot moment!"

DE RIJP - De drieënveertig klokken van het nieuwe carillon van De Rijp staan weer in de toren van de Grote Kerk in het dorp. De bijzondere hijsklus is een hoogtepunt in het meerjarenplan om De Rijp z'n klokkenspel terug te geven. Bewoners van het dorp zaten met open mond te kijken.

In 1654 ging het oorspronkelijk carillon van De Rijp verloren toen een grote brand het dorp teisterde. De kerktoren ging ten onder, inclusief het klokkenspel. Geld om een nieuw carillon aan te schaffen was er na de herbouw van de toren niet. Tot een aantal jaar geleden het plan ontstond om het carillon terug te laten keren.

Lees ook: Klokken langverwacht carillon De Rijp klaar: "Na de zomer te horen"

In 2017 werd de eerste klok gegoten. Begin dit jaar waren alle klokken klaar en gestemd. Vandaag werden ze met ene hijskraan via een gat in het dak in de toren gehesen. De kleintjes eerst, de allergrootste als laatste. De komende tijd wordt verder in elkaar gezet. De wens is dat het carillon eind september in gebruik kan worden genomen.

Voor de stichting Carillon De Rijp was weer een bijzondere dag. "Dit is een heel groot moment", vindt Fré Harmesen van de stichting. "Een van de grote momenten in de vier jaren dat we hiermee bezig zijn."