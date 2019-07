Burgemeester Weesp wil meer wijkagenten op straat

WEESP - Er moeten meer wijkagenten de straat op in Weesp. Dat vindt de burgemeester, Bas-Jan van Bochove.

Weesp zit krap in de wijkagenten sinds één van de vier wijkagenten Weesp heeft verruild voor Huizen. Omdat er nog geen vervanging is, lopen er momenteel slechts drie wijkagenten rond in Weesp. En dat vindt Van Bochove te weinig, zo zegt hij tegen het WeesperNieuws.

Lees ook: Wijkagent die na mishandeling vertrekt overladen met lieve berichten: "Het blijft altijd mijn wijk"

De burgemeester laat weten druk op de ketel te houden als het gaat om de terugkeer van de vierde wijkagent. Hij gaat ervan uit dat het wijkteam snel weer wordt aangevuld. Hoe lang dat precies gaat duren is niet bekend. Dat hangt af van de politie. Er wordt pas naar nieuwe wijkagenten gezocht, zodra een vorige is vertrokken.

Vijf wijkagenten

Maar ook al krijgt Weesp misschien snel haar vierde wijkagent terug, burgemeester Van Bochove ziet het liefst ook de komst van nog een vijfde wijkagent. "Ik zeg altijd: ik wil er tenminste een bij. Maar de politie kijkt naar getallen en percentages, dat ga ik verliezen. We kunnen er lang en breed over klagen, maar bij politie is een tekort aan mensen. We moeten voortdurend zoeken naar nieuwe wijkagenten. Daar zijn we nu dus weer mee bezig", aldus Van Bochove.