Jelle en Daan willen festivalpubliek verrassen: "Met workshops drumbandlopen bijvoorbeeld"

HAARLEM - Het festivalseizoen is in volle gang en dus hebben Jelle en Daan het druk. Zij hebben hun eigen bedrijf en doen de organisatie van bedrijfsfeest tot een geheel eigen festival. "Iedereen kan een podium neerzetten, wij proberen wat extra's te doen. Zo deden we een real-life Mariokart op Down The Rabbit Hole."

Met hun eigen bedrijf, Je Suis Energy, hebben ze afgelopen weekend een eigen onderdeel mogen beheren bij het festival Down The Rabbit Hole, in Beuningen. "Er konden mensen een modeshow doen, maar ook een workshop drumbandlopen", somt Jelle van Gijtenbeek de niet-alledaagse activiteiten op. "We hebben real-life Mariokart gedaan waarbij je je eigen kar moest maken en daarna moest racen tegen elkaar."

De mannen hebben veel plezier in hun werk, maar het is volgens hen een een uitdaging om in deze tijd een festival te organiseren dat eruit springt. Er is veel aanbod en opvallen is dan niet makkelijk. Al vanaf de start van hun bedrijf zes jaar geleden proberen ze met creativiteit en humor de festival-, dan wel feestganger te verrassen.

"Ik denk dat mensen naar een festival gaan om iets te beleven", legt hij uit. "Daarom moeten organisatoren wel harder nadenken over wat ze mensen allemaal kunnen aanbieden. Het is niet meer alleen een zaaltje, een podium met een artiest, een bar en gaan."

Poldergoud

Ze organiseren in Haarlem hun eigen festival. Op 7 september is de tweede editie van Poldergoud. "Daar zetten we alternatieve muziek neer", laat Daan Baars weten. "Daarbij hebben we wat culturele activiteiten zoals graffitiworkshops en ook hebben we karaoke-booths."

En ze hebben vegetarisch eten en veel van lokale ondernemers. Daarmee proberen ze het festival op een duurzame manier te organiseren. "We heten natuurlijk Je Suis Energy, dus er moet een hoge mate van energie aanwezig zijn", voegt hij nog toe. "Maar ik ga niet alles vertellen wat er op het festival plaatsvindt, want het moet nog wel een beetje een verrassing blijven."

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.