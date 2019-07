Politie doet getuigenoproep na vondst granaat op Botermarkt Haarlem

HAARLEM - De politie vraagt iedereen die vanmorgen of vannacht iets verdachts heeft opgemerkt op of rond de Botermarkt in Haarlem zich te melden. Daar werd vanmorgen rond 8.30 uur een granaat op het plein aangetroffen.

Een café-eigenaar vond het projectiel en heeft het zelfs even vastgehouden en verplaatst. Het is nog onduidelijk of het om een echte of een nepgranaat gaat, daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan.

Plaats van granaat

De politie kon vandaag ook nog geen antwoord geven op de vraag voor wie de granaat bestemd zou zijn. Dat maakt uiteraard ook deel uit van het lopende onderzoek.

De plaatsing van het projectiel is wat dat betreft ook opmerkelijk: het lag midden op het plein bij een boom. Overigens drukt de politie ook iedereen op het hart om, mocht iemand een granaat aantreffen op straat, hem niet op te pakken en meteen 112 te bellen.

