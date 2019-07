Brand in pand Middenmeer onder controle

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te blussen. Er ging ook een hoogwerker naar de brand toe. Het is onduidelijk hoe erg het gebouw door de brand is beschadigd.

Er waren geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak.

Volgens een winkelier in de buurt zat in het pand tot een paar jaar geleden een seksclub. Alles was destijds goed geregeld, zegt ze. "Er was toezicht op." Sinds het leeg staat, wordt er ook niet meer gecontroleerd. "Het is van binnen helemaal kort en klein geslagen." Achterin de tuin, in het oude sauna-huisje, hebben jongeren volgens haar geregeld seks.

Het pand wordt telkens dichtgetimmerd, maar elke keer weer komen jongeren binnen. Ze houden niet alleen huis in het gebouw waar nu brand is. Ze houden ook de buurt flink bezig, zegt de vrouw. Ze is bang dat de jongeren ook bij haar winkel naar binnen gaan en hoopt daarom dat de gemeente iets aan de situatie doet.