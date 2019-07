Onderzoek naar 23 'foute' agenten in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Tegen 23 agenten van de Regionale Eenheid Noord-Holland is dit jaar een integriteitsonderzoek ingesteld. In zeven gevallen gaat het om schending van het ambtsgeheim.

Dat laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten aan NH Nieuws na berichtgeving van het AD.

Volgens de woordvoerder gaat het in één geval om het lekker van informatie aan criminelen en vijf keer om het lekken van informatie aan derden. Daarnaast zou ook één Noord-Hollandse agent misbruik hebben gemaakt van informatiesystemen. Deze persoon heeft dingen opgezocht voor privégebruik, terwijl dit niet is toegestaan.

In de overige zestien gevallen gaat het volgens de woordvoerder om kleinere misstappen, zoals bijvoorbeeld overtredingen in het verkeer of een verkeerde houding tijdens het werk.

Integriteitsonderzoeken

De agenten zijn geschorst en in alle gevallen is er een integriteitsonderzoek ingesteld, aldus de politie. "Als blijkt dat de beschuldigingen kloppen, worden er maatregelen genomen. Je kunt dan denken aan berisping of ontslag."

Volgens de woordvoerder ligt het aantal Noord-Hollandse overtredingen in lijn met vorige jaren. "Vorig jaar waren er in totaal 45 zaken, in 2017 waren het er 39. Als je het doorrekent, zouden we ook dit jaar weer rond de 40 uitkomen", aldus de woordvoerder.