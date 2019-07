Aangespoelde dwergvinvis had ernstige vergroeiing aan wervelkolom

DE KOOG - De vorige week op Texel aangespoelde dwergvinvis had scoliose, een ernstige vergroeiing aan de wervelkolom die ook bij mensen voorkomt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Of de afwijking ook tot de dood - en dus het aanspoelen - van het dier heeft geleid, is nog niet bekend.

Specialisten van het Universitair Medisch Centrum zullen foto's van de dwergvinvis onderzoeken. "Zij kunnen hopelijk zien of de vergroeiing tot verlammingsverschijnselen bij de dwergvinvis zal hebben geleid", zegt walvisdeskundige Lonneke IJsseldijk namens Ecomare. Verder wordt onderzocht of de scoliose aangeboren is of is veroorzaakt door een trauma of infectie.

De specialisten vermoeden wel dat het dier door de aandoening minder goed heeft kunnen zwemmen. Ook at ze te weinig. De maag en darmen zijn voor onderzoek naar Wageningen Marine Research in Den Helder gebracht. Daar trof Mardik Leopold in de maag restanten van honderden kleine vissen aan, voor een groot dier als een dwergvinvis 'één hap'. Er wordt nog gekeken om welke vissen het exact gaat.

Tentoongesteld

De aangespoelde dwergvinvis werd vorige week gevonden door een wandelaar in de buurt van strandpaviljoen Paal 19 bij De Koos. Ecomare-bioloog Pierre Bonnet reed direct na de melding naar het strand. Het ging volgens hem om een jong vrouwtje van ongeveer vier meter lang. Het skelet van de dwergvinvis is naar Friesland gebracht, waar de botten worden schoongemaakt. Op termijn wordt het skelet van het dier bij zeehondenopvang Ecomare tentoongesteld.