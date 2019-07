Slimme technieken zorgen voor minder files tijdens evenementen

AMSTERDAM ZUIDOOST - Als we in Noord-Holland met z’n allen tegelijk naar hetzelfde feestje willen, kan het wel eens heel druk worden op de wegen. Om te voorkomen dat we allemaal in de file staan, gebruiken de verkeerscentrales tegenwoordig de modernste technieken.

Hoewel het buiten op de wegen druk is, is het rustig in de verkeerscentrale van de provincie in Hoofddorp. "Dat we hier met roodgloeiende telefoons de stoplichten bedienen, is verleden tijd", vertelt Harm Jan Mostert, beleidsadviseur Smart Mobilty.

Automatisch

Steeds meer zaken worden vooraf in bepaalde scenario's gevat. "Bij grote evenementen als Mysteryland en Sail Amsterdam weten we wat er op ons af gaat komen qua verkeer. We kunnen ook real-time meten wat er gebeurt op de weg. Op basis van die metingen nemen we maatregelen. Dat gebeurt allemaal automatisch", licht Mostert toe.

Dankzij de slimme inzet van data en het koppelen van systemen kunnen de verkeerscentrales het verkeer steeds beter in goede banen leiden. Een voorbeeld hiervan is Common Operational Picture (COP). Dat systeem geeft een real-time overzicht van verkeersstromen en parkeerdrukte rondom grote evenementen. In het het Operationeel Mobiliteitscentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam wordt hiermee gewerkt.

Totaaloverzicht

"COP geeft ons een totaaloverzicht van de verkeersstromen die op ons afkomen", legt Maurits van Hövell, consultant Mobiliteit & Omgeving in de Johan Cruijff ArenA, uit. "Hierdoor kunnen wij snel goede keuzes maken om de juiste sturing te geven aan het gebied en de bezoekers. Dat kan zijn dat we verkeer moeten gaan afbuigen, of dat we een garage of parkeerterrein moeten afsluiten. Of dat we het juist openstellen en dat we het verkeer een andere route moeten laten volgen om daar te parkeren", aldus Hövell.

Dankzij COP krijgen de verkeerscentrales op hun beurt een beeld van hoeveel bezoekers er naar het evenement komen en hoeveel er vanaf rijden. "Hierdoor kunnen we ook op onze wegen de instellingen en verkeerslichten aanpassen", vertelt Mostert.

