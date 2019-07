Horecapand in Zaandijk twaalf maanden dicht na aanhouding drugsdealer

ZAANDIJK - Een horecazaak aan de Lagedijk in Zaandijk is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten. Reden is de aanhouding van een 34-jarige drugsdealer uit Den Haag, die in het pand betrapt werd met 34 wikkels cocaïne op zak.

De dealer viel twee maanden terug, op 12 mei, door de mand. Bij een integrale controle door politie, douane en de gemeente werden de drugs gevonden.

Het is niet het eerste 'drugspand' dat de gemeente Zaanstad op slot doet. Het sluitingsbeleid is recentelijk aangescherpt in de strijd tegen drugscriminaliteit.

Naast bedrijfspanden worden ook woningen waarin harddrugs of wietplantages worden aangetroffen tijdelijk gesloten.