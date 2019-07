In beeld: Meer dan honderd Bussumers kamperen samen op veldje

BUSSUM - Het klinkt misschien een beetje gek, maar meer dan honderd Bussumers hebben afgelopen weekend een weekendje vakantie gevierd in Bussum. Dat deden ze op een buurtcamping.

Pakweg 150 Bussumers zetten afgelopen weekend hun tentje neer op de buurtcamping. Het doel van de camping was om Bussumers elkaar beter te laten leren kennen. Dat is volgens campingbeheerder Sandra Geerling goed gelukt. "Er waren meer mensen en ook nog eens meer diverse mensen. Van een dakloze tot een architect. Dat maakte het heel leuk. Ons thema was verbinding, dat is zeker geslaagd", vertelt ze.

Veel te doen

Het hele weekend was er van alles te doen: er werden spelletjes gespeeld, er waren yogaworkshops en de verrassing was groot toen er plots twee grote luchtballonnen opstegen vanaf het campingveld. "Dat was niet zo gepland, maar maakte het wel leuk. We hebben vol bewondering staan kijken."

Het was voor de tweede keer dat de Bussumse buurtcamping werd gehouden. Volgend jaar komt er zeker een derde keer.