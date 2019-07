Vrijwilligers onmisbaar bij grote evenementen in Noord-Holland

BROEK OP LANGEDIJK - Evenementen zoals Bevrijdingspop, Sail en wandeltochten kunnen niet zonder de enthousiaste inzet van grote aantallen vrijwilligers. Aan de onlangs gehouden Plus Wandel4daagse hielpen maar liefst 600 vrijwilligers mee.

Dit jaar liepen bijna 6.500 wandelaars de Plus Wandel4daagse in de Regio Alkmaar. Die tocht biedt routes langs het strand, door het bos, karakteristieke dorpjes en cultuurhistorische parels. Overal staan vrijwilligers klaar om te helpen. Zij zorgen onder meer voor het stempelen, massages en EHBO en het uitdelen en inrichten van start- en finish locaties.

"Het is fantastisch. Ik krijg er ontzettend veel voor terug", vertelt vrijwilliger Frits Wouda tussen de bedrijven door. "Als je dit zoals ik al een aantal jaren doet, kennen een hoop mensen je. Ze maken een praatje met je en zeggen je vriendelijk gedag", legt hij uit. "Het is geen moeten maar mogen. Het is eigenlijk gewoon vier dagen lang feest", vindt hij.

Stempelen

Ook Geertje Struiving zet zich al jaren vrijwillig in voor de Wandel4daagse. "Ik stempel, ik ben groepsleider en ik draai mijn hand er niet voor om als ik de boel moet aanvegen. Ik doe alles met evenveel plezier", vertelt ze gedreven.

Volgens Struiving is de betrokkenheid bij de organisatie en de andere vrijwilligers heel belangrijk. "Dat maakt toch dat je een band met elkaar hebt", vertelt Struiving. Ze kan iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te doen. "Je kan je netwerk vergroten, het biedt structuur en het staat ook nog mooi op je CV", zegt ze lachend.

Ook de wandelaars waarderen het werk van de vrijwilligers zeer. "Vrijwilligers moet je koesteren. Anders kan je zoiets als dit nooit organiseren."

