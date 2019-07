Bevrijdingspop Haarlem levert bijdrage aan verduurzaming festivals

HAARLEM - Veel festivals en evenementen zetten zich in voor een betere wereld. Maar waar mensen feesten, blijft ook veel rommel liggen. En daarom doen steeds meer festivals hun best om duurzaam te zijn. Ook het jaarlijkse Bevrijdingspop in Haarlem draagt een steentje bij.

"Festivals en duurzaamheid gaan hand in hand", vindt Jasper Fleers. Als duurzaamheidscoördinator speelt Jasper een belangrijke rol in het verduurzamen van het Bevrijdingspop in Haarlem. Fleers is trots op wat ze dit jaar tijdens het festival voor elkaar hebben gekregen.

Hij vertelt over de afvalscheiding backstage en over het kinderfestival dat volledig draaide op groene stroom. Verder werkte alle catering volledig met biologisch afbreekbare disposables. "Dus alle bordjes, bekers en verpakkingen konden zo de composteermachine in, die we hadden ingehuurd", vertelt Fleers trots.

Mobiele composteermachine

De mobiele composteermachine is het nieuwste van het nieuwste. Deze kan ter plekke en binnen 24 uur organisch afval verwerken tot compost. De compost kan dan meteen gebruikt worden om het gras een boost te geven. "Het afval hoeft dan niet meer naar de afvalcentrale. Hierdoor rijden er weer minder vervuilende vrachtwagens af en aan", ligt Fleers toe.

Volgens Fleers is het mogelijk dat over een paar jaar festivals zelfs energiepositief zullen zijn. "Denk dan aan energie opwekkende dansvloeren, verplaatsbare windmolens, energie opwekken uit de plas en poep van de bezoekers. De techniek is er, het moet alleen nog rendabel gemaakt worden", aldus Fleers.

Tweedehands kleren

Festivals zijn de uitgelezen plek om mensen bewust te maken van hun omgeving. Zo organiseerde de Provincie Noord-Holland op Bevrijdingspop een modeshow, waarin bezoekers met tweedehands kleren op de catwalk liepen. Hiermee wil de provincie jongeren bewust maken dat telkens nieuwe kleren kopen slecht is voor het milieu. En dat er genoeg alternatieven zijn.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.