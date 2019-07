Café-eigenaar vindt granaat op Haarlemse Botermarkt: "Ik pakte het gewoon op"

HAARLEM - De handgranaat die op de Botermarkt in Haarlem lag, is gevonden door café-eigenaar Chris de Vroome. Hij was bezig met zijn gewone ochtendroutine: zijn scooter bij de boom parkeren, de deuren van zijn winkel openen en rustig de dag beginnen. Tot hij iets zwarts op straat zag liggen. "Ik pakte het gewoon op."

In eerste instantie realiseerde De Vroome zich niet dat het weleens om een gevaarlijk explosief zou gaan. "Ik dacht namelijk alleen: dit is een raar object." Totdat hij 'het object' eens goed bestudeerde.

Bekijk hieronder het interview met de granaatvinder:

De politieactie die erop volgde trok veel bekijks. Tientallen mensen die per toeval op de Botermarkt waren, wisten in eerste instantie niet wat er aan de hand was. "Is er een granaat gevonden?", is de verbaasde vraag van één van de omstanders. "Ligt 'ie onder het plein, of erop?"

Een andere toeschouwer kreeg via de politie wel te horen wat er aan de hand was. "Ik zag allemaal politie opgetrommeld worden, steeds meer. Toen ik het leger ook nog zag aankomen dacht ik: ik ga even kijken", aldus de ooggetuige.

Een wat oudere man denkt dat de granaat afkomstig is van de Tweede Wereldoorlog. "Wat denk je dan: dat ze hem gisteren neergelegd hebben?", vraagt hij met een lach aan de verslaggever van NH Nieuws. Als hij zegt dat 'het wel het gerucht is', kijkt de man toch anders naar de situatie. "Als je leuke dingen wilt doen, ga dan wat anders doen. Laat ons met rust."