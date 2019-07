Collega's en vrienden van Haarlemse MH17-slachtoffers delen herinneringen

HAARLEM - Met indrukwekkende getuigenissen van oud-collega's van MH17-slachtoffer Antoine van Veldhuizen uit Haarlem, heeft het bedrijf Expatica hem en zijn gezin herdacht. Ook vrienden en cliënten van de organisatie hebben hun herinneringen opgeschreven op de website van het bedrijf.

Antoine, Simone en haar moeder Christine en hun kinderen Pyke en Quint vlogen op 17 juli 2014 met de MH17 naar Java. Een jaar later zijn vijf grote granieten zwerfkeien ter nagedachtenis aan gezin geplaatst op de hoek van de Hooimarkt en de Nieuwe Gracht.

NH Nieuws maakte toen de volgende reportage:



Uit de getuigenissen die nu na vijf jaar zijn opgeschreven spreekt nog steeds heel veel liefde en genegenheid voor het Haarlemse gezin. Ze schrijven over zijn gulle en luide lach, maar ook over zijn liefde voor zijn gezin. De herinneringen zijn ook gedeeld op de facebookpagina van de Familie Van Veldhuizen-Marckelbach In Memoriam

'Smile'

Expatica, een bedrijf dat helpt expats te aarden in Nederland, is door hem samen met zijn vriend Mark Welling opgericht. Hij schrijft dat de plotselinge dood van Antoine van Veldhuizen uit balans bracht. En dat het hem een lang heeft gekost om de weg vooruit te vinden. Maar dat de foto van zijn vriend in een vergaderruimte hem dan altijd weer herinnert aan zijn levensmoto: "Always approach life with a smile!"