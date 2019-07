Vandaag is het nog bewolkt, maar goed nieuws: de zon komt weer terug

NOORD-HOLLAND - Het weer was de afgelopen week niet om over naar huis te schrijven, maar vanaf morgen knapt het eindelijk op. De grijze lucht maakt dan weer plaats voor zon. In het weekend kan zelfs de korte broek weer uit de kast.

"Vandaag reken ik nog niet mee, maar vanaf morgen gaat de zon zich weer steeds vaker laten zien", vertelt NH-weerman Jan Visser.

De temperatuur gaat volgens hem iedere dag een beetje omhoog. "Morgen wordt het een graad of 20/21. Woensdag wordt het 21 á 22 graden en donderdag en vrijdag is het alweer een stuk warmer: ongeveer 24 graden." Vrijdag kan het volgens de weerman nog wel gaan regenen, maar de zon laat zich tussen de buien door wel zien.

'Nog nét niet tropisch'

In het weekend kan het weer flink warm worden. "Zaterdag en zondag wordt het ongeveer 27 á 28 graden, dus nog nét niet tropisch. Er zijn veel zonnige periodes, maar misschien dat het ook in het weekend nog een klein beetje gaat regenen. Dat is nu nog niet helemaal zeker."