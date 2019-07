VIDEO: EOD ruimt handgranaat Haarlemse Botermarkt op

HAARLEM - De opruimingsactie van de handgranaat die vanochtend op de Botermarkt in Haarlem draait op volle toeren. Op beelden is te zien dat een medewerker van de EOD het explosief in zijn handen heeft en het ding bestudeert.

De medewerkers hebben speciale apparatuur bij zich en er worden foto's gemaakt van de granaat. De pin lijkt er nog in te zitten. Het is nog niet bekend of het om een echte handgranaat gaat.

Een verslaggever van NH Nieuws meldt dat het explosief op dit moment in een witte kist wordt gestopt en wordt meegenomen door de EOD voor inspectie.

Lees ook: Handgranaat gevonden midden op Botermarkt Haarlem: plein gedeeltelijk afgezet

De handgranaat werd vanochtend rond 08.30 uur aangetroffen op het plein. De politie heeft het plein direct afgezet. Een medewerker van een nabijgelegen café meldde eerder al dat er 'weinig paniek te bekennen was'. "Als die pin erin zit, kan er weinig gebeuren", vertelde ze tegen NH Nieuws.