Aangifte tegen oud-burgemeester Schneiders wegens valsheid in geschrifte

HAARLEM - Tegen oud-burgemeester Bernt Schneiders is aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte. Hij zou als waarnemend burgemeester in Bloemendaal 23 besluitenlijsten hebben vervalst. Bloemendaals raadslid Marielys Roos is naar de politie gestapt.

Schneiders heeft volgens Roos 23 collegebesluiten uit 2014 twee jaar later ondertekend. Het gaat om niet-openbare notulen van collegevergaderingen. Dat is volgens Roos vervalsen of 'valselijk opmaken'. Dat deed hij met de huidge gemeentesecretaris. Eerder heeft Roos al aangifte gedaan tegen dezelfde gemeentesecretaris en wethouder Nico Heijink voor valsheid in geschrifte van één document.

Schneiders reageert niet inhoudelijk tegenover NH Nieuws. Wel wil hij kwijt: "Best ongemakkelijk om, nu ik al twee jaar weg ben uit Bloemendaal, nog steeds zo'n keffende tekkel aan mijn broekspijp te hebben hangen."

In 2014 was Schneiders nog geen waarnemend burgemeester. Ook was er toen een andere gemeentesecretaris. Raadslid Roos vindt het daarom raar dat hun handtekeningen eronder staan. De gemeente heeft haar laten weten dat er van vervalsing geen sprake is geweest.

Contactverbod

Dit omdat de ondertekenaars er een passage aan hebben toegevoegd. Daarin staat dat de inhoud op waarheid is gecontroleerd en akkoord bevonden. Roos: "Ik heb gevraagd hoe ze dat hebben geverifieerd. Dan moeten ze 24 lijsten gaan checken met alle mensen die destijds aanwezig waren. Na die vraag heb ik een contactverbod met de gemeentesecretaris opgelegd gekregen."

Roos heeft twee redenen om deze aangifte te doen. De eerste is een persoonlijke. Zij is al vijf jaar verwikkeld in een strafproces sinds zij volgens de gemeente geheime informatie openbaar heeft gemaakt. Het raadslid heeft altijd gevraagd om het besluit om die documenten geheim te verklaren.

Origineel

Later bleek dat de gemeentesecretaris en Heijink in 2016 een besluit uit 2014 hebben willen bekrachtigen met hun handtekeningen. De vraag is volgens Roos echter of er ook een origineel besluit is. Het is Roos onduidelijk waarom Bernt Schneiders juist dit document niet heeft ondertekend.

Daarnaast vindt ze dat er een signaal moet worden afgegeven dat de overheid zijn boekje te buiten gaan. "Als de overheid dit kan kan, zijn we van god los. Dan hoef je dus nooit meer iets te tekenen en kan je dat achteraf fixen. Stel je voor dat mensen dat willen doen bij de notaris wanneer ze een huis willen kopen. Een besluit moet je de volgende dag al vaststellen. Als je dit toestaat is het hek van de dam."

De strafzaak tegen Roos dient in september bij het Gerechtshof.

