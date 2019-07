Gevonden handgranaat Haarlem meegenomen door EOD: plein vrijgegeven

HAARLEM - De handgranaat die vanochtend op de Botermarkt in Haarlem is gevonden, is meegenomen door de EOD. De politie meldt dat het plein is vrijgegeven.

De granaat werd om 08.30 uur gevonden. Een gedeelte van het plein werd voor de zekerheid afgesloten. Het is nog niet bekend of het om een echte handgranaat gaat.

"Het explosief is meegenomen door de EOD. Er wordt nu onderzocht wat het precies is.", legt een woordvoerder van de politie uit.

De boel is afgezet

Jacqueline, medewerker van Café de Gooth, heeft de handgranaat zien liggen. "Bij ons voor het café is de boel afgezet. Het is niet echt druk of hectisch", vertelt ze tegen NH Nieuws. De politie heeft haar zojuist op de hoogte gesteld van de situatie. "Ze hebben mij verteld dat het nog zeker een uur duurt voordat de EOD er is."

Echt veel zorgen maakt Jacqueline zich niet. "Een handgranaat doet niets als de pin er nog in zit", zegt ze gekscherend. "Maar ik blijf voor de zekerheid voorlopig wel binnen."