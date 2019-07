File door kapotte auto op de A7: "Daar gaat je zomervakantie-voordeel..."

HOORN - Afgelopen vrijdag is de zomervakantie voor de inwoners van regio Noord gestart. Over het algemeen wordt het dan ook een heel stuk rustiger op de weg, maar automobilisten op de A7 richting Zaandam komen vanochtend toch in een file terecht.

De oorzaak is een kapotte auto bij Purmerend-Noord. Er is maar één rijstrook open, waardoor nu een file van zo'n zes kilometer is ontstaan.

Voordeel weg

Weggebruikers richting Zaandam moeten rekening houden met zo'n twintig minuten vertraging, zo meldt de ANWB. "Daar gaat je zomervakantievoordeel..."