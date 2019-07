Dierenbeul dumpt kat in met ducttape afgeplakte doos in Aalsmeer

AALSMEER - De dierenambulance in Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag in de bosjes aan de Saturnusstraat een gedumpte kat gevonden. De dierenbeul had het arme beestje in zijn kooitje opgesloten en in een afgesloten doos gedaan. Gelukkig werd hij op tijd gevonden, anders had het volgens de dierenambulance 'heel anders kunnen aflopen'.

"Hij had zichzelf daar nooit meer uit kunnen bevrijden", zegt de dierenambulance De Ronde Venen op Facebook. De doos waar hij in opgesloten zat, was afgesloten met ducttape. "Het is mogelijk dat hij misschien uit een andere buurt komt. Wij vragen dit bericht te delen, zodat de dader mogelijk gevonden wordt."

Onder het bericht van de dierenambulance wordt met afschuw gereageerd. Het bericht is inmiddels 2.500 keer gedeeld. "Ik walg écht van figuren die hun diertje mishandelen op welke wijze dan ook", is de reactie van een furieuze vrouw. "Te triest voor woorden dit", reageert de ander.