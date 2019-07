Gewonde man zakt in elkaar bij hotel: mogelijk neergestoken bij straatroof

AMSTERDAM - Een man is vannacht met een steekwond in zijn zij aan komen lopen bij een hotel aan de Overtoom in Amsterdam. Daar zakte hij in elkaar.

Het slachtoffer is mogelijk gestoken tijdens een straatroof in de omgeving. De man is door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Sporenonderzoek

De politie heeft een gedeelte van de Overtoom afgezet met het bekende rood witte afzetlint om sporenonderzoek te doen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.