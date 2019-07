Diederik vergoedt visschotel na bijna-botsing: "Ze had echt een kutdag door mij"

AMSTERDAM - Fietser Diederik heeft ontdekt wie er in de auto zaten waarmee hij bijna een aanrijding had. Door zijn toedoen moest de bestuurder keihard remmen, bovendien vloog er een visschotel door de auto heen. Diederik voelde zich schuldig en begon een digitale zoektocht naar de twee inzittenden. "Ik wil gewoon dat het opgelost is."

"Ik heb ze gevonden, of eigenlijk hebben ze mij gevonden", zegt Diederik. "De bijrijder, een vrouw, stuurde me een berichtje op Instagram. Ze had gisteren echt een kutdag. Vanochtend las ze het bericht op AT5 en dacht: 'Dat moet over mij gaan.' We konden er uiteindelijk wel om lachen gelukkig."

Visschotel

Op de Hobbemakade ging het gisteren mis. "Ik had haast, ik was te laat voor een afspraak. Ik zag een grote auto aan komen rijden en daar wilde ik nog net voor zijn bij het oversteken. Maar toen vergat ik de andere kant op te kijken en zag ik hen niet. Een split second lang dacht ik dat ik er geweest was." De auto ging vol op de rem, maar daardoor vloog er een net gekochte visschotel door de auto.

"Ik heb de visschotel al vergoed. Ze was weer teruggegaan om een nieuwe te halen zelfs. Morgen ga ik een bloemetje sturen en ik wil ook de schoonmaakkosten wel betalen."

Social media

Diederik is dankbaar dat de bijna-botsing zo goed afliep, maar vind het ook te gek hoe goed de zoektocht via social media is gelukt. "Als je iemand zoekt, kan dat tegenwoordig gewoon via social media. Ik schaamde me ook gewoon en die schaamte wilde ik oplossen. Dat kan op deze manier. Ik wil dit echt heel graag goedmaken en dat haar kutdag gecompenseerd wordt, meer wil ik niet."

Het bericht heeft sowieso veel losgemaakt op social media. Op Twitter is het bericht al 114 keer geretweet en ook getuigen van de bijna-botsing hebben zich gemeld. Maar dat is dus allemaal niet meer nodig; binnen een paar uur was het allemaal opgelost.