Grote hennepplantage ontdekt na woningbrand door strijkbout in Callantsoog

CALLANTSOOG - De politie heeft een grote hennepplantage met 150 planten en 1.400 stekken ontdekt op een zolder van een woning aan De Gloode in Callantsoog. De bewoners annex hennepkwekers vielen door de mand toen er in hun huis brand uitbrak.

Het vuur brak gisterochtend rond 11.15 uur uit in een slaapkamer op de eerste etage. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen en het vuur was snel onder controle. Vermoedelijk was een gevallen strijkbout de boosdoener.

Klinkt als een 'eind goed, al goed'-verhaal, maar de bewoners kwamen niet helemaal met de schrik vrij. Bij een nacontrole vonden agenten de grote hennepkwekerij op zolder. Alle planten en goederen zijn geruimd en zullen worden vernietigd.