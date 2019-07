Abcoudenaren trots op transfer van 'hun' De Ligt: "Goeie vent"

AMSTERDAM - In Abcoude zijn ze maar wat trots op 'hun' Matthijs de Ligt. Bij de plaatselijke FC begon de verdediger als klein jochie met voetballen. Nu gaat hij vrijwel zeker voor een megabedrag naar Juventus. "Wij wisten in Abcoude wel dat Juventus een hele grote voorkeur had voor hem."

"Ik ben blij voor hem dat het in kannen en kruiken is", vervolgt kantinebeheerder Erik. Ook in het dorp zijn de bewoners erg verheugd over het succes van De Ligt. Zijn vader heeft er een apotheek en bij de snackbar ernaast wisten ze allang dat de voetballer het ver zou schoppen.

"Hij speelde een van zijn eerste wedstrijden mee met ons team", vertelt een medewerker. "Mijn vader zei gelijk al dat hij ver zou komen. Het is een beer van een vent natuurlijk ook. Hij laat het niet naar zijn hoofd stijgen, goeie vent."

Jonge fans

De Abcoudenaren leven met de speler mee, zeker omdat hij nog wel eens een wedstrijd komt kijken in het dorp. Toch blijft het een bijzondere ervaring om de verdediger opeens tegen het lijf te lopen, weten twee broertjes.

"Ik zat met mijn vader in de auto en opeens riep hij MATTHIJS DE LIGT. Ik schrok me dood, we holden achter hem aan en vroegen om een foto", vertelt een van hen. "Ik ging naar mijn verjaardagsfeestje, waar ik ook dit trainingspakje kreeg", zegt zijn broer. "Toen liep hij daar. Hij was net klaar met hardlopen en helemaal bezweet, maar ik mocht toch gewoon op de foto met hem."