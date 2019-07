Petitie voor hogere straf kinddaders populair: al meer dan 30.000 handtekeningen

ASSENDELFT - Ruim 30.000 mensen hebben binnen twee dagen via internet op petitie.nl een petitie ondertekend waarin wordt gevraagd om zwaardere straffen in het jeugdstrafrecht. De handtekeningenactie is een initiatief van de ouders van de drie kinderen die in 2017 werden gedood door minderjarigen.

De jeugdige daders kregen een tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken werd door een leeftijdgenoot gedood. De dader kreeg één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat is de maximale straf die iemand onder de 16 jaar kan krijgen.

Lees ook: Ouders vermoorde Nick Bood (16) willen hogere jeugdstraffen: petitie al bijna 20.000 keer getekend

Ook in de zaak van Nick Bood (16) uit Assendelft kreeg de destijds 15-jarige dader die straf. De 17-jarige jongen die terechtstond voor de dood van Savannah Dekker (14) uit Bunschoten kreeg twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ook dat is de maximale straf die iemand van zijn leeftijd kan krijgen.

"Een straf van één of twee jaar is een lachertje", aldus de moeder van Romy op Facebook. "Dit doet geen recht aan het leed wat ons is aangedaan. Ouders hebben levenslang!"

De ouders willen de handtekeningen uiteindelijk aanbieden aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).