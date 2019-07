Ierse kunstenaar wint EK Zandsculpturen

ZANDVOORT - De Ierse Fergus Mulvany heeft vandaag het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort gewonnen. De kunstenaar gooide hogen ogen met zijn interpretatie van het thema vrijheid. De Nederlander Maxim Gazendam kon vandaag rekenen op veel belangstelling van het publiek, maar valt buiten de top drie.

Deelnemers waren verplicht om een kunstwerk te maken over het thema vrijheid. Organisator Marcel Elsjan of Wipper is verrast over de verschillende soorten zandsculpturen die daarmee gemaakt zijn. "Uiteindelijk is maar één sculptuur een oorlogsmonument geworden", vertelt hij vlak voor het juryberaad. "Terwijl dit thema een toch een uitnodiging kan zijn om zoiets te maken. Het is altijd bijzonder om te zien hoe kunstenaars invulling geven aan een onderwerp."

Lees ook: Kunstenaars verzamelen in Zandvoort voor Europees Kampioenschap Zandsculpturen

Het was niet makkelijk om een winnaar te kiezen, laat de organisator weten. "Je hebt het natuurlijk over kunst, en dat is altijd subjectief. Ieder jurylid heeft wel zijn of haar eigen voorkeuren en er gaat een flinke vergadering aan vooraf om uiteindelijk één sculptuur als beste uit te roepen." De vakjury geeft de zes tentoongestelde kunstwerken op verschillende gebieden punten. De optelling daarvan geeft de uiteindelijk winnaar.

'Meedoen belangrijker dan winnen'

Maxim Gazendam, de kunstenaar die vandaag voor Nederland uitkomt, valt buiten de top drie. Vooraf liet hij al weten zich niet zo druk te maken om de beoordeling. "Bij sport kun je vaak duidelijk een winnaar uitroepen", vertelt hij. "Een team scoort bijvoorbeeld de meeste goals, of een hardloper komt als eerste over de finish. Kunstwerken zijn maar moeilijk met elkaar te vergelijken. Alleen al daarom vind ik meedoen belangrijker dan winnen."

Lees ook: Zandvoortse zandsculpturen krijgen vorm ondanks regen: "Jammer dat er weinig publiek is"

Tussen de kanshebbers voor de Europese titel was ook nog een kleine zandsculptuur te bewonderen. De 11-jarige Julia van den Berg kreeg de kans om haar talent te laten zien en maakte een kunstwerk van de wereldberoemde DJ Marshmello. "Veel kinderen en hun ouders herkenden het wel, dus dat betekent dat ik het goed heb gedaan", vertelt ze trots.

Ze deed niet mee aan de prijzen, maar gebruikte de tentoonstelling als een oefening. "Het is wel het doel om ooit mee te doen aan het EK of WK", voegt ze er aan toe.