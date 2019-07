Auto botst tegen lantaarnpaal in 's-Graveland: ook motorrijder onderuit

'S-GRAVELAND - Een auto is vanmiddag op de Leeuwenlaan in 's-Graveland tegen een lantaarnpaal gebotst. Door het ongeluk schampte het voertuig ook een motor die ten val kwam. De motorrijder raakte lichtgewond.

Een getuige meldt dat de inzittenden door ambulancepersoneel zijn nagekeken, maar geen verwondingen over hebben gehouden aan het incident.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De schade aan de auto is groot: de hele voorkant is vernield. Een bergingsdienst heeft het voertuig weggesleept.