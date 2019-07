Vandalen gooien picknicktafels in zwembad Wieringerwaard: deuren vandaag gesloten

WIERINGERWAARD - Het zwembad in Wieringerwaard heeft zondag de deuren gesloten, omdat vandalen er vannacht hebben huisgehouden. Er zijn onder andere loodzware kunststof picknicktafels in het water gegooid.

Ivo de Block vindt het 'ontzettend balen' dat de vandalen hebben toegeslagen, maar hij kon niet anders dan vandaag geen badgasten binnen te laten.

"Het is een natuurbad en dan zie je niet alles wat onder de waterspiegel ligt. We hebben al contact met een duikersvereniging om te kijken of zij de bodem kunnen onderzoeken. We kunnen in verband met de veiligheid niet eerder open voordat zeker is dat alles uit het water is", aldus De Block tegen mediapartner Hollands Kroon Centraal.

Raadsel

Het is nog een raadsel wie er verantwoordelijk is voor de rommel. De Block heeft echter wel een vermoeden. "Er was een grote bruiloft en het gehele parkeerterrein bij het zwembad stond tot in de late uurtjes vol. Het blijft natuurlijk belachelijk dat je het in je hoofd haalt om andermans spullen te slopen, maar blijkbaar is dat van deze tijd."

De politie heeft de zaak in onderzoek.