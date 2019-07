Swim to Fight Cancer in Hoorn haalt ruim 77.000 euro op

HOORN - De deelnemers van Swim to Fight Cancer in Hoorn hebben met elkaar 77.407 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Landelijk is er meer dan één miljoen opgehaald door 3.271 deelnemers.

De afgelopen maanden hebben 151 deelnemers zich in het zweet gewerkt om zo fit mogelijk aan de start te komen. De deelnemers zwemmen één of twee kilometer. Vorig jaar werd er in het water van Anna Paulowna bijna 80.000 opgehaald. Dat bedrag is al bijna verbeterd.

Een van de deelnemers die meedoet aan het zwemevenement zijn Mirelle en Zeger. Vijf jaar geleden overleed de schoonmoeder van Mirella aan kanker. "Het is een doel dat dicht bij ons ligt, we kennen veel mensen die vechten of hebben gevochten tegen de ziekte kanker", vertelde Mirella eerder aan NH Nieuws.

Later op de avond wordt bekend wat er in totaal is opgehaald door de zwemmers.