Opnieuw brand bij Helderse appartementencomplex: "Je houdt je hart vast"

DEN HELDER - Afgelopen nacht was het weer raak: drie scooters vlogen in de brand, waardoor ook de voorkant van het wooncomplex aan de Marsdiepstraat in Den Helder vlam vatte. Het appartementencomplex heeft volgens bewoners al een jaar te maken met branden en vandalisme.

De eigenaar van een van de scooters die vannacht in brand is gestoken baalt. "Het is wel kut, nu moet ik met de fiets naar werk."

Maar het had nog erger kunnen aflopen. De brand sloeg over op het appartementencomplex, waardoor een gedeelte van de voorgevel in vlammen stond. "Je houdt je hart vast van wat ons zou kunnen overkomen", vertelt een bewoner van het wooncomplex."

De politie doet nog onderzoek naar de brand, maar bewoners gaan uit van brandstichting. Al een jaar lang heeft het appartementencomplex te maken met brandstichting en vandalisme, zo vertellen zij. Het begon vanuit het niets en heeft inmiddels veel kwaad aangericht, vertelt een bewoner wiens scooter een paar weken geleden in de fik werd gestoken.

Bewoners tasten in het duister over waarom hun wooncomplex sinds een jaar geteisterd wordt. Andere appartementencomplexen aan dezelfde straat hebben daar niet mee te maken, zo vertellen bewoners. "Hier in de wijk is veel haat", aldus de eigenaar van de vannacht in brand gestoken scooter. Ik denk kattenkwaad, maar hoor ook dingen over ruzies tussen buren."

Vannacht is er ook voor het wooncomplex tegen het vooruit van een auto een stoepsteen gegooid. De eigenaar is woedend. "Mooi klote. Niet normaal. Laat ze hun eigen spullen afpakken", vertelt hij. Zijn auto en woning sloten zijn ook al meerdere keren dicht gelijmd, net als bij zijn buren. "Bij mij is dat zo'n vier of vijf keer gebeurd."