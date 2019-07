Gaan jullie dit ook halen? Dick (94) en Dieuwertje (93) zijn al een mensenleven getrouwd!

CASTRICUM - Dat dertien geen ongeluksgetal hoeft te zijn, bewees het echtpaar Onrust – Lust uit Castricum. Zij vierden gisteren, samen met de kinderen, de familie én de burgemeester, zij op 13 juli 1949, op een snikhete dag in het huwelijk traden.

Dit meldt mediapartner Omroep Castricum. Burgemeester Toon Mans verrastte het echtpaar in De Oude Keuken met de ingelijste huwelijksakte uit 1949.

Het echtpaar begon een zuivelwinkel in Amsterdam. Later ging Dick (94 jaar) bij een bank werken als hoofdkassier en deed Dieuwertje (93 jaar) de huishouding. Het echtpaar kreeg vier kinderen en heeft inmiddels zes klein- en vijf achterkleinkinderen.

Fit blijven

Dick was medeoprichter van de sportvereniging Blijf-Fit en was tot op hoge leeftijd actief in de loopsport. Hij kijkt nog heel graag naar zijn favoriete voetbalclub Ajax. Dieuwertje houdt van puzzelen.