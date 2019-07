Amsterdamse binnenstadbewoner wordt gek van nachtelijke overlast: "Slapen is geen optie meer"

AMSTERDAM - Schreeuwende, bierdrinkende mensen onder je raam midden in de nacht en je stoepje bezaaid met lege flessen, etensresten en andere troep: volgens bewoner van de Amsterdamse binnenstad Ilonka Leenheer is dit wekelijkse kost.

De overlast die 's nachts in het weekend wordt veroorzaakt in het Singelgebied in de buurt van de Dam is onderhand een 'onhoudbare situatie' geworden, vertelt ze aan AT5. Reden voor haar nieuwste ergernis zijn de resten van een nachtelijk feestje voor haar deur dit weekend. "Iedereen had weer een topavond op de afterparty voor mijn raam. Oh, behalve ik: slapen is geen optie meer van donderdagnacht tot maandag."

"Ik woon al 22 jaar op deze plek. Sinds kort is de straat waar zij woont een populaire oppikplek voor taxi's en Ubers. Slapen is dan geen optie meer", aldus Leenheer.

Vuurwerk

Vorige week heeft Leenheer de feestvierders aangesproken op hun gedrag. Toen werd er als reactie vuurwerk afgestoken en tegen haar raam gegooid. "Ik heb de politie geprobeerd te bellen, maar na twintig minuten in de wacht te hebben gestaan heb ik het opgegeven", schrijft ze op Twittter. Inmiddels hebben gemeentereinigers de rommel op straat opgeruimd.