Ouders vermoorde Nick Bood (16) willen hogere jeugdstraffen: petitie al bijna 20.000 keer getekend

ASSENDELFT - De moeder van de omgebrachte Nick Bood (16) uit Assendelft is een petitie gestart voor hogere straffen in het jeugdstrafrecht. Ze startte deze actie samen met de ouders van de vermoorde Romy (14) uit Hoevelaken en Savannah (14) uit Bunschoten. Hun kinderen stierven allemaal in 2017. De petitie is in één dag al bijna 20.000 keer ondertekend.

"Wij als ouders hebben er onze missie van gemaakt de duur van de jeugddetentie omhoog te krijgen", zegt Karin, de moeder van Nick, tegen NH Nieuws. De ouders willen met de petitie een gevangenisstraf van minimaal twee tot maximaal vijf jaar voor minderjarigen die veertien zijn of ouder. Ook pleiten ze ervoor dat het strafrecht voor volwassenen sneller toegepast kan worden.

Nick doodgestoken

In de zaak van de Assendelftse Nick kreeg de hoofdverdachte één jaar celstraf en jeugd-tbs opgelegd voor doodslag. Dat is de maximale straf die een jongere onder de 16 jaar kan krijgen. De tiener was destijds 15 jaar en zou Nick (16) om het leven hebben gebracht vanwege een drugsschuld. De dader heeft dit altijd ontkend en ging in hoger beroep.

"Een straf van één of twee jaar is een lachertje", schrijft de moeder van Romy op Facebook mensen. Ze roept mensen op de petitie ondertekenen. "Dit doet geen recht aan het leed wat ons is aangedaan. Ouders hebben levenslang!" Ze wil de handtekeningen uiteindelijk aanbieden aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Gedeeld

De petitie wordt ook gedeeld door de opa van Savannah. "We vinden allemaal dat de straffen voor zulke ernstige delicten (voor) jongeren veel & veel te laag zijn", schrijft Bort Beekhuis op Facebook. Volgens hem wordt onvoldoende rekening gehouden met de nabestaanden. "Voor de Staat der Nederlanden tellen wij niet meer mee, waar maken we ons toch druk over, te bizar voor woorden maar is de keiharde realiteit."

De 14-jarige Romy werd door een leeftijdgenoot gedood. Hem werd, net als in het geval van Nick Bood, één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. De 17-jarige jongen die terechtstond voor de dood van Savannah kreeg twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ook dat is de maximale straf die iemand van zijn leeftijd kan krijgen.