Auto-explosie in Haarlemse woonwijk: politie zoekt getuigen

HAARLEM - Er is vannacht is op de Professor Donderslaan een geparkeerde auto zwaar beschadigd geraakt door een explosie. De klap was in de wijde omgeving te horen. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk, daarom zoekt de politie getuigen.

De knal was rond 04.00 uur te horen. Het is niet duidelijk of de explosie in of buiten de auto was.