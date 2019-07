Aanrijding tussen snorscooter en auto op de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat

AMSTERDAM - Op de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is vanmorgen vroeg een snorscooter is aangereden door een auto. De scooterrijder raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 04.20, ter hoofte van Hotel Okura in Amsterdam-Zuid.

De scooter werd van rechts aangereden en belandde op de trambaan. De bestuurder van de snorscooter raakte hierbij gewond en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De automobilist kwam met de schrik vrij. Zowel de auto als de scooter zijn flink beschadigd.