Pistool gevonden in auto in Amsterdam, bestuurder aangehouden

AMSTERDAM - De politie heeft vanavond in de Diamantbuurt in Amsterdam een automobilist opgepakt vanwege vuurwapenbezit.

De auto werd door de politie aan de kant gezet en doorzocht. Op foto's van een omstander is te zien dat een agent het vuurwapen in een plastic zak opbergt.

Het ging om een Mercedes C63 AMG, een auto met een nieuwprijs van ruim een ton. De wagen had een groen kenteken en is dus in het bezit van een garage. Volgens de omstander was de bestuurder ongeveer twintig jaar oud.

Aanhouding

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een aanhouding is verricht en dat er een vuurwapen is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek naar het wapen gedaan, waarom het wapen in de auto lag is nog onduidelijk.

De auto is door de politie in beslag genomen.