Wethouder: "Plan van aanpak om overstromingen in Laren te voorkomen, lijkt te werken"

LAREN - Het plan van aanpak om overstromingen in Laren te voorkomen lijkt al vruchten af te werpen. Dat zei wethouder Peter Calis vandaag.

Hij sprak over het plan in de uitzending van NH Radio Gooi.

Tijdens de heftige regenbuien van gisteren is volgens de wethouder geen schade ontstaan aan de huizen aan de Kerklaan, zoals bij vorige hoosbuien wel gebeurde. Bij het opnieuw inrichten van de straat is naast het vuilwaterriool een apart infiltratieriool aangelegd om hemelwater af te voeren.

Laren Regenklaar

Om de beheersing van regenwater is veel te doen geweest. Een plan om hogergelegen huizen van het riool af te koppelen strandde omdat bewoners te kosten zelf moesten betalen. In het plan Laren Regenklaar dat de komende jaren uitgerold wordt is voor alle huizen en grote projecten bepaald hoe het regenwater het best lokaal opgevangen of afgevoerd kan worden.

Het plan zal niet alle overlast in de toekomst voorkomen. Zo zal de Brink nog wel blijven onderlopen, maar de bedoeling is wel te voorkomen dat er schade ontstaat zoals in eerdere jaren.