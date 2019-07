Man botst tegen vangrail en slaat op de vlucht

BUSSUM - De politie heeft vanmiddag een verdachte aangehouden op de Laarderweg in Bussum. De man was even daarvoor gevlucht na een autocrash op de snelweg.

Volgens de politie weigerde de bestuurder te stoppen voor een stopteken en botste hij daarna met zijn auto tegen de vangrail op de A1. Vervolgens ging hij ervandoor. Er ging een politiehelikopter de lucht in en er werd een burgernetactie opgezet om de verdachte op te sporen.

Uiteindelijk is de man op de Laarderweg ter hoogte van een snackbar aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht. Waarom hij op de vlucht sloeg, is niet duidelijk.