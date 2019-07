Velsertunnel vannacht in beide richtingen dicht

VELSEN - De Velsertunnel is vanaf vanavond 20.00 tot morgenochtend 08.00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden moet omleidingen en extra reistijd.

Rijkwaterstaat past vannacht het tunnelsysteem aan zodat de ventilatoren in de tunnel maar één keer per maand hoeven te draaien, wat voor minder geluidsoverlast moet zorgen. Nu draaien de ventilatoren nog één keer per week. Ook worden er vannacht een aantal wijzigingen in de bediening van de tunnel doorgevoerd.

Lokaal verkeer wordt omgeleid met behulp van gele borden. Verkeer vanaf Velsen-Noord en Beverwijk in de richting van Haarlem en Amsterdam wordt omgeleid via een calamiteitenboog op de A9 naar de Wijkertunnel. De extra reistijd bedraagt ongeveer vijf minuten.

Verkeer vanuit IJmuiden en Velsen-Zuid in de richting van Beverwijk en Alkmaar wordt omgeleid via de A9 richting Rottepolderplein om daar te keren richting de Wijkertunnel. De extra reistijd bedraagt ruim tien minuten.