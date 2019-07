Opera in het kader van Amsterdam Pride: "Niet iedereen vindt blote billen zo leuk"

MUIDEN - Een opera in het Muiderslot klinkt niet direct als een opmerkelijke gebeurtenis. Toch was er gisteren iets bijzonders aan: de opera werd gehouden in het kader van de Amsterdam Pride.

Volgens Siep de Haan, een van de bedenkers van de wereldberoemde Canal Parade, is er juist ook behoefte aan kunst tijdens de Pride. "Niet iedereen vindt blote billen zo leuk. Sommigen vinden het te ordinair, anderen te commercieel. Wij willen mensen ook wat kleinschaligs kunnen bieden."

Een opera is volgens Muiderslot-directeur Annemarie den Dekker bij uitstek geschikt voor Pride. "Opera is een kunstvorm waarbij gender eigenlijk heel vrij wordt gebruikt. Mannen zingen vrouwenrollen, gender loopt daar veel meer door elkaar en daarom is het zo passend."