Verwaarloosde leeuw Simba is eerste nacht in opvang goed doorgekomen

ANNA PAULOWNA - Leeuw Simba, die gisteren vanuit Irak aankwam in Nederland, is zijn eerste nacht bij Stichting Leeuw goed doorgekomen.

Dat meldt de stichting op haar Facebookpagina. Het dier werd gered uit Bagdad, waar de leeuw in een te kleine kooi gespot werd door medewerkers van de Nederlandse ambassade. Die zetten een succesvolle crowdfundingsactie op om de leeuw naar Nederland te laten komen. "Meteen na aankomst in onze quarantaineruimte is hij zich uitgebreid gaan wassen en kwam duidelijk tot rust."

De komende periode zullen verzorgers via de juiste voeding en supplementen proberen de spieren van de leeuw te laten groeien. "Simba heeft geen spieren kunnen opbouwen, omdat hij altijd in een kleine ruimte heeft geleefd."

De leeuw is hoogstwaarschijnlijk ook ontklauwd. "Dat betekent dat hij aan zijn voorpoten geen nagels meer heeft. Deze groeien ook niet meer aan. Dit kan pas voor 100 procent worden bevestigd als hij onder verdoving is onderzocht door onze dierenarts." Ook vermoeden de verzorgers dat Simba waarschijnlijk nog nooit contact heeft gehad met andere leeuwen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte over de aankomst van Simba: