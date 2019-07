Texels evangelistenpaar Jan en Paula al 55 jaar zingend door het leven

TEXEL - Afgelopen week werd het bord van evangelistenpaar Jan en Paula met daarop de tekst "Ons eiland voor de Heiland" beklad door een nog onbekende dader. Het echtpaar laat zich niet uit het veld slaan door de vernieling. "God weet wie het gedaan heeft en die zal de dader zijn fout doen inzien."

In 1964 leerden Jan Brouwer en Paula Terpstra elkaar kennen. Ze hadden alle twee het licht gezien en vonden elkaar in hun behoefte om het woord van Jezus te verkondigen op het eiland Texel. "Verliefd in de zin zoals veel mensen dat zijn, was ik niet", zegt Paula. Ze waren geestverwanten met een zelfde doel. "Wat God samenbrengt, dat scheidt de mens niet", lacht Jan. Ze trouwden en sindsdien zijn ze onafscheidelijk samen.

In de zomermaanden staan ze vanaf die tijd op campings en het strand. Dan zingen ze liedjes met kinderen van toeristen en vertelt Jan verhalen over Jezus. Met tientallen zitten de kinderen om het stel heen.

Spotten

Ook met de maandagmarkt in Den Burg raken Jan en Paula onlosmakelijk verbonden. Wie spot met hun gezang, lijkt direct gestraft te worden. "Er was een marktkoopman en die spotte met ons. We hebben hem daarna nooit meer gezien. Failliet, wie weet. En dat is meerdere keren gebeurd." zegt Paula vol overtuiging.

Inmiddels is Paula 84 en Jan 81. De laatste jaren was de animo bij de kinderen om naar bijeenkomsten van Jan en Paula te komen veel minder. Paula heeft er wel een verklaring voor. "Ze zitten maar op die telefoon of laptop. En ze moeten naar sport of muziekles. Kinderen hebben geen tijd meer!" Jan en Paula steken nu de meeste tijd in hun evangelische boekwinkel die ze in het hart van Den Burg runnen. En thuis, in het ruime, voormalige politiebureau houden ze bijeenkomsten voor wie waar wil komen. "Wij zijn onafhankelijk, we zijn bij geen kerk aangesloten. En iedereen is welkom bij ons."

Hebben ze in de afgelopen 55 jaar veel Texelaars en toeristen tot Jezus weten te brengen? "Dat weten we niet precies. We hebben ze niet geteld. Maar ik denk wel een aantal", lacht Jan.

Bord opgeknapt

Het bekladde bord met "Ons eiland voor de Heiland" maakte een stroom reacties los op Facebook. Jan en Paula zitten zelf niet op Facebook maar via via hoorden ze over deze steunbetuigingen. Huisschilder Joost de Winter meldde zich om het bord geheel belangeloos op te knappen. "Het bord hoort gewoon bij Texel. Ik vond het sneu voor Jan en Paula, die toch al behoorlijk op leeftijd zijn." Op de vraag of Joost nu in de hemel komt, antwoorden Jan en Paula lachend: "Daar gaan wij niet over. Wij weten zelf niet eens of we in de hemel komen. Dat weet God alleen."