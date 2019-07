Camper in brand op A7 bij Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Op de vluchtstrook van de A7 ter hoogte van Wieringerwerf is vanmorgen een camper in brand gevlogen.

Dat gebeurde rond 11.30 uur op de snelweg. De bestuurder van de camper heeft eerst nog zelf een bluspoging gedaan, maar ook de brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven.

Om te zorgen dat er voldoende bluswater beschikbaar was, zijn meerdere brandweereenheden naar de vluchtstrook gekomen. Het vuur was even voor 12.00 uur onder controle.

Rijstrook dicht

Bij de brand is er olie op de snelweg gekomen. Rijkswaterstaat sluit daarom voorlopig een rijstrook richting de Afsluitdijk.